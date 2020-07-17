الفنان محمد صلاح يعلن تعافيه من كورونا: أسبوع نقاهة وبعد كده شغل

أعلن الفنان محمد صلاح، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة المسحة الثالثة سلبية، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

وكتب "صلاح" قائلاً: "الحمد لله، نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، شكراً الدكتور أشرف زكي، ونهال عنبر، وإسعاد يونس، وريمون مقار، وأحمد عبدالعاطي، وهشام سليمان، ووفاء عامر، وتامر حمزة، وعصام شعبان، وأحمد عليوة، وصلاح عبدالله، وعمرو عبدالجليل، ووليد فواز، وسارة وفيق، وشهيرة، وإيهاب فهمي، وانتصار صابر".

وأضاف: "شكراً لكل من دعا لي دعوة حتى لو في سره، أو كتبلي حرف على صفحته، وكل من اتصل تليفونياً، وآسف إني مقدرتش في لحظة أرد على حد وقت الألم، بسببكم قدرت أتغلب على الفيروس الحقير، أسبوع نقاهة وبعد كده شغل شغل بإذن الله".