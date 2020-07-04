وزير الصحة التركي يعلن البرلمان منطقة موبوءة بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم، أن البرلمان التركي أصبح منطقة موبوءة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد ارتفاع الإصابات بين المترددين على مقر البرلمان وآخرهم أربعة من النواب بالإضافة إلى مدير التصوير بالبرلمان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكشف البرنامج الذي أعدته وزارة الصحة لفحص أعداد فيروس كورونا المستجد وتصنيف المناطق حسب الخطورة إلى 3 فئات "منطقة خطر- متوسطة الخطر- خطر ضعيف" أن البرلمان التركي أصبح من المناطق الخطرة.

وقالت صحيفة "جمهورييت" التركية، إن أعداد فيروس كورونا في المجلس في تزايد مستمر، وأن البرلمان أجرى حتى الآن 600 فحص لأعضائه، وثبتت خلالها إصابة الكثيرين وتبين مؤخرًا إصابة 4 من النواب فضلًا عن مدير التصوير بالبرلمان.

من جانبه، دعا رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، كل أعضاء المجلس الذين تعاملوا مع مدير التصوير مؤخرًا بأن يقوموا بفحص فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وفي حين أن البرلمان التركي لا يعطي الإذن لنقابات المحاميين بالاحتجاج بحجة تشديد الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، فإن أعضاء المجلس يعملون ليل نهار كي تطبيقًا لقانون الأحزاب الذي أقره حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مما تسبب في تفشي الوباء بين رواد المجلس.