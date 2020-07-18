"النواب" يناقش "الأوقاف الكاثوليكية وبيت الزكاة" غدا

يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة، غداً، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، 3 مشروعات قوانين، الأول لتنظيم دار الإفتاء، والثانى عن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، بغرض استثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح الكنيسة والطائفة، على غرار التنظيم التشريعى لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس، والثالث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن بيت الزكاة والصدقات بغرض إعفائها من الضرائب.

وقال النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية، لـ«الوطن»، إن مشروع قانون تنظيم عمل دار الإفتاء، هدفه تحديد آلية عمل المفتى ووضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة، كما ينظم أوضاع أمناء الفتوى وتوصيفهم وآلية تعيينهم وتحديد قاعدة منهجية عملهم، فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر، وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من المفتى.

ويصوت المجلس نهائياً على ٩ مشروعات قوانين، انتهى من مناقشتها الجلسات الماضية، فى مقدمتها قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة، أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية.