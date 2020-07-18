حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

تعد الشجاعة والطموح والإخلاص من أبرز مميزات مولود برج العقرب ، فضلا عن تركيزه العالي دائما، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم يقظة ذهنية يمكنك الاعتماد عليها خاصة في إنجاز أعمالك وفي البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب يساعدانك على التعامل بود ورومانسية وحيوية مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.