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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الجمعة 17 يوليو 2020
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب لديه إسلوب حاد في كلامه مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بسرعة بديهة ويساعدك على علاج مستجدات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

 الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا ويدفعانك للانفتاح على مناطق جديدة وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.