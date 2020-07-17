تخصيص أرقام هاتفية لتحصيل صكوك الأضحية بالأقصر

قال الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن بدء العمل والإعلان عن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحي لهذا العام، يسر المديرية، أن تعلن توفير عدد من خطوط الاتصال للمواطنين، وذلك للحصول على صك الأضحية.

وأوضح عبدالدايم، أن هذه الأرقام هي كالتي:

(01113261773)، أو برسالة نصية على الواتساب، وذلك على الرقم التالى: (01097143996)، حيث يتم فيها إرسال بيانات الطالب للصك، وهى الاسم والعنوان ورقم الهاتف، وعليه يصل مندوب المديرية فى أى مكان.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن هناك عدد من المنافذ التى تم تخصيصها على مستوى المديرية لبيع صكوك الأضحية وهى كما يلى:

"مسجد الرحمن الحاج صبرى بجوار فندق إيزيس- مسجد العتيق بالعوامية- مسجد الإيمان بالأقصر- مسجد السيد يوسف بالكرنك- صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبو الجود- إدارة أوقاف القرنة- إدارة أوقاف أرمنت- إدارة أوقاف إسنا- مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري- مسجد فاطمة الزهراء بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر".

وأكد عبد الدايم، أن ذلك يهدف إلى توفير فرصة للمواطنين الراغبين في شراء صكوك الأضاحي، مشيرا إلى خدمة توصيل هذه الصكوك إلى المنازل مجانًا، وذلك في حال طلبها.