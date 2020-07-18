مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:09 ص | السبت 18 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 18 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:23
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:27
مواقيت الصلاة في الأسكندرية
أذان الفجر 03:24
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 07:04
أذان العشاء 08:36
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:30
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:19
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:30
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:20
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:28