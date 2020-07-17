شيخ قبيلة ليبية: نصف أمهاتنا مصريات.. وجيوشنا تكمل بعضها البعض

قال الشيخ صالح سالم، أحد شيوخ القبائل الليبية، إن الشعب الليبي طالب إخوانه المصريين والجيش المصري، والقيادة المصرية، بالتدخل إذا تطلب الأمر ذلك لدعم القوات المسلحة الليبية التي لا ينقصها سوى الدعم اللوجستي، لافتا إلى أن الجيشين المصري والليبي مكملان لبعضهما البعض وأن قوة مصر هي قوتنا ونتحدى بها الآخرين.

وأضاف "سالم" خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الشعب الليبي لايزال شعب ليبي واحد، وعلاقته ممتازة ونسيجة المجتمعي متماسك "نص أمهات الليبيين مصريات، وعلاقة مصر طيبة مع أبناء الشعب الليبي".

وأوضح أن الغرب الليبي محتل احتلال كامل من الأتراك والمرتزقة والمجرمين وهي من وضعت يدها على طرابلس وسلبت القبائل الليبية في المنطقة الغربية شخصيتها وإرادتها.