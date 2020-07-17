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محمود مسلم

الجيش الوطني اليمني يشن هجوما موسعا على مواقع الحوثيين في جبهة قانية

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(أ.ش.أ)
11:02 م | الجمعة 17 يوليو 2020
الجيش الوطني اليمني

الجيش الوطني اليمني

شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة برجال القبائل، هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين المدعومين من إيران في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأكد قائد اللواء 159مشاة العميد سيف عبدالرب الشدادي، اليوم، أن المعركة التي يخوضها "أبطال الجيش" مسنودين برجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي) في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيرانياً مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملاً دون استثناء من قبضة الحوثيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.

وَقَالَ العميد الشدادي: "إن واجبنا ونحن نخوض معارك الشرف والبطولة اليوم في جبهات القتال، لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا السياسية والعسكرية".

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