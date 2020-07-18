يوميات كورونا في الخليج.. إصابات السعودية تقترب من 246 ألف حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 14.141.466 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 597.676 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.405.570 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بكورنا المستجد؛ ليصبح الإجمالي 245851 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأشارت الوزارة السعودية، إلى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي وفيات الوباء إلى 2407 حالات وفاة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 191161 حالة، موضحة أن الحالات الحرجة بلغت 2188.

سلطنة عمان تعلن 1619 إصابة جديدة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1619 إصابة جديدة بالوباء منها 1249 لعمانيين و 370 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 64193 وتماثل 41450 حالة للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 298 وفاة.

وأضافت الصحة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4721، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في قطر إلى 105898

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة إلى 153 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 421 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 105898.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 429 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 102597 حالة.

البحرين تسجل 3 وفيات

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 وفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي وفيات الوباء إلى 123 حالة إضافة إلى تسجيل 524 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حالات الوفاة تعود لأشخاص كانوا قد أصيبوا بالوباء.

وأضافت الصحة البحرينية، أن الإصابات الجديدة بينها 271 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 251 حالة لمخالطين لمصابين وحالتين قادمتين من الخارج.

وأوضحت الوزارة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 30809 بعد تسجيل 489 حالة والحالات القائمة بلغ 4152.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الإمارات إلى 56422 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء أكثر من 48000 فحص جديد لوباء كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 293 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 56422 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى وفاة مصابين اثنين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 337 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه تم شفاء 1036 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 48448.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الكويت إلى 58221

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 553 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 58221 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة أثر إصابتها بالمرض لترتفع حصيلة الوفيات بالوباء إلى 404 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، اليوم، شفاء 836 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء في الكويت إلى 48381 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الإصابة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين و234 حالة لغير الكويتيين.

وأضاف السند، حول آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 143 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9436 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار المتحدث الكويتي، إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 23 شخصا.

وتابع السند قائلا، إن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3443 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 452970 فحصاً.