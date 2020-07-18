أبرز مرشحي تحالف "القائمة الوطنية" لانتخابات "الشيوخ"

تداول عدد من مرشحي تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، أسماء أبرز مرشحي كل من قائمة الدائرة الأولى والتي تمثل قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والدائرة الثانية التى تمثل قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وكانت "الوطن" قد نشرت سابقا، الأسماء الكاملة الخاصة بالدائرة الثالثة، والتي تمثل قطاع غرب الدلتا، والدائرة الرابعة، والتي تمثل قطاع شرق الدلتا.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:

الدائرة الأولى التى تمثل قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

حسام الخولى، محمد حلاوة، محمود بكرى،إيهاب وهبة، عاطف النمكى، حسين خضر، صلاح سعودى، طارق عبدالعزيز، عبدالسميع يوسف، عبدالخالق عياد، عز الدين جودة، محمد الجمل، ياسر الهضيبى، حازم الجندى، محمد عريبى، محمد عزمى، عايدة نصيف، محمود السيد، محمد القط، إيرينى جورج، ريهام عفيفى، هالة كمال، سلوى الحداد، سامح محمد أبو السادات، فريدة النقاش، ناجح جلال، حنا جرجس، محمود منصور.

الدائرة الثانية التى تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)

أبرز مرشحيها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نادر نسيم، حنان عبدالحميد، وليد محمود فوزى المليجى، أحمد محمد شراني عيد، فرج فتحى فرج على، طارق مصطفى حسانين عبدالله، عمرو عزت محمد السيد، محمد رمضان سيد أحمد عمارة، سهير عبدالسلام حنفى، أمل محمد رمزى، محمد منير خليل، وائل الأمير، مصطفى عبدالعزيز جمعة، عبدالقادر الجارحى، وليد طه، منى الخشاب، محمد السيوطى، على ماهر، هند جوزيف، حسنين توفيق، رشا المهدى، هانى عبدالشهيد، طارق رسلان، أحمد عبدالماجد، أسامة الهواري.

الدائرة الثالثة والتى تضم قطاع غرب الدلتا

محمد رشاد عثمان، محمد صبري أبو إبراهيم، إيهاب أبو كليلة، هند حنفي، محمد وجيه عبدالله، وليد محمود الشرمة، محمد أشرف الصرفي، سمير السيد قاسم، وجيه رشدي سمبل، هبة مكرم شاروبيم، عن حزب مستقبل وطن، وصالح سلطان منصور، حزب التجمع، أحمد شعبان حسين السيد، وحزب الشعب الجمهورى باهر محمد غازى، وحزب الحرية المصرى، دينا نبيل هلال، وحزب الوفد سعيد إسماعيل ضيف الله.

الدائرة الرابعة وتضم قطاع شرق الدلتا

خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد، محمد على عبده أبوحجازي، محمد عيد صديق اللمعي، حماد موسي حماد، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة، محمد على عبده أبوحجازي، أحمد صبح محمد شحاتة، حماد موسي حماد، جيفارا محمد أحمد، محمد عيد صديق اللمعي، وجميعهم عن حزب مستقبل وطن.

وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة عن حزب المؤتمر، نيفين جورج ميخائيل عن حزب مصر الحديثة ، محمد أحمد محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة، فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، فايز أبوحرب عن حزب حماة وطن.