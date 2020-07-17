ارتفاع عدد مرشحي "الشيوخ" بالقليوبية إلى 56

ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، على المقاعد الفردية إلى 56 مرشحا مع غلق باب الترشيح في اليوم السابع للتقدم بالأوراق بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا، قبل 24 ساعة من غلق باب الترشح، وذلك بعد تقدم 5 مرشحين مستقلين بينهم سيدة واحدة ليرتفع عدد السيدات المتقدمات منذ فتح باب الترشح إلى 9.

المرشحون الجدد هم : وفاء سمير عبد العال نعيم سنديون قليوب حاصلة على دكتوراة في علم الاجتماع، ومحمد وجية زكي الجابري من سرياقوس الخانكة محامي وأحمد عبد الفتاح عبد العزير كفرفرسيس بنها محامي وأحمد سيد محمد أحمد سعد الفرنواني شبرا الخيمة، محاسب، ونزيه مكاوي محمد يوسف شبرا شهاب محام.

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، قد تلقت أوراق 51 مرشحا حتى أمس بينهم عددا من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.

فيما واصلت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بمستشفيات بنها التعليمي، وناصر العام بشبرا الخيمة، وطوخ المركزي والقناطر الخيرية بالقليوبية، استقبال المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات وتحاليل المخدرات المطلوبة منهم.

وتبين أن 43 مرشحا من أصل 55 اجتازوا تحليل المخدرات فيما لم ترد نتائج باقي المرشحين يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات.