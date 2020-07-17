ارتفاع عدد مرشحي "الشيوخ" بالقليوبية إلى 54

ارتفع عدد المرشحين إلى مجلس الشيوخ حتى ظهر اليوم إلى 54 مرشحا في محافظة القليوبية، بعد تقدم 3 مرشحين بينهم سيدة واحدة بأوراقهم إلى محكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا في اليوم السابع للتقدم قبل 24 ساعة من غلق باب الترشيح.

من جهة أخرى ارتفع عدد السيدات المتقدمات إلى انتخابات مجلس الشيوخ، منذ فتح باب الترشح إلى 9 سيدات.

المرشحون الجدد في اليوم السابع هم : وفاء سمير عبد العال نعيم سنديون قليوب دكتوراة في علم الاجتماع، ومحمد وجية زكي الجابري من سرياقوس الخانكة محامي، وأحمد عبد الفتاح عبد العزير كفرفرسيس بنها محامي.

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة قد تلقت أوراق 51 مرشحا حتى أمس بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.