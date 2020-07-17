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محمود مسلم

ارتفاع عدد مرشحي انتخابات "الشيوخ" بجنوب سيناء إلى 4

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حماده الشوادفي
04:56 م | الجمعة 17 يوليو 2020
لجنة تلقي اوراق المرشحين

لجنة تلقي اوراق المرشحين

تقدم صالح حميد بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ في جنوب سيناء، ليرتفع عدد المرشحين في انتخابات المجلس بالمحافظة إلى 4 مرشحين قبيل إغلاق باب تلقي الأوراق بنحو 24 ساعة.

وقال مصدر بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية، إن لجنة تلقي طلبات المرشحين تلقت أوراق 4 مرشحين فقط منذ بدء إعلان تلقي الطلبات.

وأضاف أن اللجنة استقبلت أوراق كلا من علي عطوة مضعان مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي من مدينة رأس سدر، موسى فراج موسى من مدينة دهب، الشيخ عبد الحليم الجمال عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور من مدينة الطور، صالح حميد من مدينة نويبع.