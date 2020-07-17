ارتفاع عدد مرشحي انتخابات "الشيوخ" بجنوب سيناء إلى 4

تقدم صالح حميد بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ في جنوب سيناء، ليرتفع عدد المرشحين في انتخابات المجلس بالمحافظة إلى 4 مرشحين قبيل إغلاق باب تلقي الأوراق بنحو 24 ساعة.

وقال مصدر بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية، إن لجنة تلقي طلبات المرشحين تلقت أوراق 4 مرشحين فقط منذ بدء إعلان تلقي الطلبات.

وأضاف أن اللجنة استقبلت أوراق كلا من علي عطوة مضعان مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي من مدينة رأس سدر، موسى فراج موسى من مدينة دهب، الشيخ عبد الحليم الجمال عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور من مدينة الطور، صالح حميد من مدينة نويبع.