صور.. صيانة فواصل كوبري سفاجا العلوي لتأمين المرور

أجرت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، أعمال صيانة لفواصل كوبري سفاجا العلوي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتأمين سلامة المرور على الكوبري، والذي يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة الغردقة بمدن جنوب محافظة البحر الأحمر عبر مدينة سفاجا.

وكشفت "المغربي"، اليوم، أن المنطقة التاسعة للطرق والكباري والنقل البري بمحافظة البحر الأحمر تقوم بأعمال تأمين سلامة المرور على كوبري سفاجا العلوي، وذلك بعمل صيانة للفواصل، مشيرة إلى تأمين الطريق ليلًا بوضع طواحين الإنارة لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة ونقل الخدمات الأمنية مع بداية أعمال تركيب الفواصل.

وأضافت أن إدارة المرور تكثف من تواجدها بالشوارع والميادين بالمدينة، مع انتشار الخدمات المرورية للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات.