صديق المصري ضحية لغم الكويت: كان دايما بيتكلم عن حب زوجته وأولاده

ضاقت في وجهه السبل، وأُغلقت أمامه أبواب الأمل، فلم يجد حلا سوى السفر إلى الخارج، ليغير "العتبة" كما يُقال في الأمثال الشعبية، باحثًا عن وظيفة ومكان للعمل في الكويت، يجلب منه الأموال ليصرف على أسرته، لعل الرزق يأتي بهذا التغيير، إلا أن الشاب إبراهيم رجب محمد، لم يكن يعلم بأنه يهرب من قدره إلى قدره أيضًا، ويخطو بقدميه نحو الموت، حيث انفجر به لغم أرضي أودى بحياته، صباح أمس.

صداقة بدأت قبل عامين بين الشاب الثلاثيني محمد نادي و"إبراهيم"، حيث عملا معه كفردي أمن في إحدى الشركات الكويتية، فيروي "نادي" لـ"الوطن"، "إبراهيم كان هاديء الطباع، مخلصا في عمله لأقصي درجة، ويساعد الشباب الجدد".

أحاديث بسيطة دارت بين الصديق والشاب الراحل، لكن جميعها لم تخلو عن اشتياقه لأبنائه وزوجته وعن أبرز مواقفه معهم، "كان بيحلم أنه يرجع لهم بسرعة ويقدر يحوش مبلغ كويس يساعدوه في توفير حياة كويسة ليهم"، حسب حديث "نادي".

رغم ترك "نادي"، العمل في الشركة التي عمل فيها مع "إبراهيم"، قبل أكثر من 7 أشهر، إلا أنه كان على تواصل دائم معه للاطمئنان عليه في ظل انتشار فيروس كورونا، "آخر مكالمة كانت قبل أسبوع أو 10 أيام اطمنت عليه وقفلت".