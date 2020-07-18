طلعت: 4 وزارات ستشهد تطبيق حزم الخدمات الرقمية الجديدة بجميع المحافظات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن كل مؤسسات الدولة وأجهزتها تشارك في مشروع بناء مصر الرقمية.

وأوضح "طلعت" خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الاتصالات تعاون أجهزة الدولة وتساندها في الرقمنة ضاربًا المثل بمشروع منصة الرقمية لبورسعيد والتي تم زيادة الخدمات المميكنة بالكامل التي تقدم عن طريق المنصة لـ155 خدمة لأهالي المحافظة.

وأشار أن هذه التجربة يتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية لتقديم كل الخدمات الحكومية بشكل رقمي من خلال الإنترنت أو تطبيقات المحمول، مؤكدًا أنه سيتم تعميم 4 حزم من الخدمات لكل المحافظات على أن تشمل بطاقات التموين حيث سيستطيع المواطن عمل بطاقة وتجديدها وإضافة الأشخاص عن طريق الإنترنت وسائر خدمات وزارة التموين لمستحقي خدمات التموين.

وأكد "طلعت" أنه سيتم تقديم حزمة خدمات خاصة بالمركبات تشمل تجديد التراخيص واستخراج بدل فاقد وتالف وتسديد المخالفات وسداد الضريبة المستحقة على السيارة ورسوم التجديد وغيرها.

ولفت وزير الاتصالات إلى أنه سيتم تقديم حزمة خدمات خاصة بوزارة العدل وتشمل استخراج التوكيلات وكل ما يتعلق بالتوثيق وتحريك الدعاوى المدنية.

وقال "طلعت" إنه سيتم إدراج حزمة خاصة بخدمات المستثمرين والتي سيتم تقديمها بشكل مميكن عبر بوابة الاستثمار.