وزير الاتصالات: ربط 35 ألف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية خلال 30 شهرا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم ربط كل المصالح الحكومية بشبكة من الألياف الضوئية.

وأوضح "طلعت"، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن وزارة الاتصالات تقوم بربط 5000 موقع حكومي بشبكة من الألياف الضوئية، لافتًا أنه سيتم توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 35 ألف مبنى حكومي خلال 30 شهرا.

واعتذر طلعت للمواطنين بسبب أعمال الحفر التي تحدث في عدد كبير من شوارع الجمهورية، مشيرًا أنها من أجل وضع كابلات الألياف الضوئية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في مسألة إصدار بطاقات الخصم للمواطنين، مؤكدًا أنه خلال أزمة فيروس كورونا وصرف الإعانات للمستحقين تم صرف 2 مليون بطاقة للعمالة غير المنتظمة والتي يمكن استخدامها كوسيلة دفع إلكترونية بعد ذلك.