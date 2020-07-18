استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الإجازات بالمنيا

أعلن المركز التكنولوجي بمركز ومدينة المنيا، استقبال طلبات المواطنين في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

أكد العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، انتظام العمل في المركز التكنولوجي أيام العطلات لاستقبال طلبات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح "صلاح"، أن ذلك يأتي لتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت، بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.