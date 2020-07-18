"الصحة": لبن الأم المصابة بكورونا لا ينقل العدوى

"الصحة" توجه رسالة مهمة للأمهات بخصوص الرضاعة الطبيعية

أجابت وزارة الصحة والسكان، على سؤال طرح من قبل العديد من الأمهات وهو هل يتنقل فيروس كورونا للطفل أثناء الرضاعة .

وقالت الوزارة، إن لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل لأنه يحتوي على أجسام مناعية، وأشارت الوزارة إلى ضرورة ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر.

وتابعت الوزارة مع بداية الشهر السابع يجب إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامان.

وأضافت فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن، وفى حالة مرض الأم يتكون لديها أجسام مضادة للفيروس والتي تنتقل مباشرة من جسم الأم لجسم الطفل عن طريق لبن الثدي لتزيد من مناعته، لافتة الى أن اللبن الصناعي لا يعطي هذه الحماية .

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون https://apple.co/3gURgYJ