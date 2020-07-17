منظمة الصحة: غير معروف إذا كان المتعافي من كورونا معرض للإصابة مرة أخرى

قالت خبيرة منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيركوف، إنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الحماية التى يحصل عليها المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كافية أو إنه يمكن أن يصاب مرة أخرى.

وأضافت كيركوف، في مؤتمر صحفي مساء اليوم في جنيف، أن هناك العديد من الدراسات التى تجرى للوقوف على كل ذلك، وعلى طبيعة المدة التى تبقاها الأجسام المضادة اللازمة لمواجهة الفيروس فى الجسم.

وأشارت كيركوف، إلى أن الدراسات التى صدرت حول الأجسام المضادة هى دراسات أولية، وهناك حاجة إلى عينات للنظر إليها على مدى أشهر طويلة، موضحة أن فريق المنظمة الذى توجه إلى الصين يقوم بمناقشات حاليا؛ للوقوف على الدراسات التى تم إنجازها وما يجب إنجازه فى المرحلة المقبلة، وما يمكن تعلمه من هذه الدراسات حتى الآن.

بدوره، قال المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة الدكتور مايك رايان، إن فريق المنظمة الذى توجه إلى الصين يعمل الآن مع النظراء الصينيين من أجل الإعداد لبعثة المنظمة الموسعة من الخبراء التى ستعمل مع العلماء الصينيين لمعرفة أصل فيروس كورونا المستجد.

وأشار رايان، إلى أنه لايتوقع أن تكتمل هذه البعثة الميدانية خلال الشهر الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، أن الجميع عليهم مسؤوليات تجاه العاملين الصحيين الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل إنقاذ المصابين بكورونا المستجد، بالإضافة إلى أن العديد منهم أصيبوا بالفيروس وبما وصلت نسبته إلى حوالي 10% بين العاملين الصحيين من إجمالي الإصابات في العالم.