حملة مكبرة بالمنيا تسترد 969 فدانا أملاك دولة في قرية دلجا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديراموس في المنيا، عن استرداد 969 فدانًا أملاك دولة بقرية دلجا، وذلك خلال حملة إزالات مكبرة ضمن الموجة 16، التي تستهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات القانون 119.

ووجهت المهندسة نبيلة علي، رئيس المركز، بتفيذ حملة مكبرة لاسترداد الأراضي التي جرى التعدي عليها من قبل المواطنين، ووضع لافتات مكتوب عليها أرض أملاك دولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الذي وجه بعدم التهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والمتلاعبين بحق الشعب.

وشنت الوحدة المحلية بديرمواس، حملة نظافة ورفع مخلفات بقرية الحسايبة وشارع محمد اليمني لرفع مستوى النظافة ومراعاة البعد البيئي والحفاظ على المجرى المائي.

ووجهت "نبيلة علي" إدارتي المخلفات الصلبة والنظافة بالتعاون مع مجلس قروي كفر خزام، للحفاظ على مستوى النظافة بالقرية وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك، مع متابعة حالة النظافة بصفة يومية، وتكليف التفتيش الإداري برصد أي تراكمات للقمامة، وتوقيع جزاءات رادعة على أي متقاعس.