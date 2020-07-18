محافظ أسيوط: تنفيذ 21 حالة إزالة واسترداد 18 فدانا بأبوتيج

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إزالة 21 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرى أبو الحارث والبلايزة والزرابي بمركز أبوتيج خلال يوم واحد، واسترداد 18 فدانًا و2645 متر من أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بالبناء أو الزراعة، وذلك ضمن حملات الموجة 16 لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات لإزالة التعديات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين، وجرى رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز أبوتيج شنت حملة مكبرة برئاسة يسري كامل رئيس المركز وبمشاركة نوابه ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية لإزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة بقرى أبو الحارث والبلايزة والزرابي، وجرى خلالها إزالة 21 حالة تعدي تمثلت في 16 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بالبناء بمساحة 2645 متر، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة زراعة بمساحة 18 فدان، وجرت الإزالة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية مدعومة بقوات الشرطة.

وأكد محافظ أسيوطـ أن التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية مرفوض تمامًا وسيجري اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن، بما جرى على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة.