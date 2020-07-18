إعادة تأهيل 60 منزلا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان عن إعادة تأهيل 60 منزلا بقرى محافظة المنيا، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان أعادت إعمار 60 منزلا في قريتي الشيخ مسعود بمركز العدوة، وزعبرة بمركز ديرمواس، بتكلفة إجمالية 3 مليون و60 ألف جنيه.

وأضاف أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد استكمال البناء وعمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط، والسباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام والكهرباء الداخلية.

أوضح "شعبان" أن إجمالي ما تم إنجازه ضمن مبادرة "حياة كريمة" إعادة تأهيل 645 منزلا في 19 قرية في محافظات الأقصر ومطروح والمنيا وأسيوط، وإجراء 340 عملية عيون تنوعت ما بين المياه البيضاء والزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وعمل نظارات طبية بمحافظتي الأقصر ومطروح.

يذكر أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات، ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية، ويتضمن إعادة إعمار القرى الفقيرة تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، وكذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.