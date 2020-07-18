استعدادا لعيد الأضحى.. طرح أبقار وجاموس للبيع بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن طرح أبقار وجاموس للبيع للمواطنين لزوم الأضاحي، وطرح لحوم جاموسي وبقري بلدي للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع منافذ المشروع الثابتة والمتنقلة بمختلف المراكز، ضمن الخدمات التي يقدمها مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، استعدادا لعيد الأضحى.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه سيجري بيع أعدد كبيرة من رؤوس الحيوانات بمحطة الحمام بمركز أبنوب ومحطة بنى سند بمركز منفلوط التابعتين لمشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة، على أن يجري بيع كيلو اللحمة البلدي للمواطنين بمختلف المنافذ بأسعار تتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو طوال أيام العيد.

وقال الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة سيقوم بطرح عجول جاموسي أوزان من 400 - 450 كيلو بسعر 48 جنيهًا للكيلو، وطرح عجول بقري أوزان من 450 - 500 كيلو بسعر 55 جنيهًا للكيلو، وطرح إناث جاموسي وبقري بأوزان من 500 - 700 بسعر 40 جنيهًا للكيلو على أن يكون الحجز بدفع 25% من إجمالي القيمة المالية، فضلًا عن عرض لحوم حمراء بلدي بمنافذ المشروع الثابتة والمتحركة بأسعار تتراوح ما بين 90 - 100 جنيه للكيلو، تسهيلًا على المواطنين وتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار.