مع غلق باب الترشح لانتخابات الشيوخ.. لجنة وفدية للتنسيق بين المرشحين

مع غلق الهيئة الوطنية باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، اليوم، بدأ حزب الوفد الاستعداد لفترة الدعاية الانتخابية من خلال تدشين لجنة للتنسيق بين مرشحيه وعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين، بالتنسيق العام لإقامة الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالعملية الانتخابية داخل مقر الحزب.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ لمدة أسبوع بدأت في 11 يوليو في 27 محكمة على مستوى الجمهورية، متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية.

وكشف مصدر وفدي لـ"الوطن"، أن الحزب حتى الآن استقر على الدفع بـ15 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، بجانب الـ6 مرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي ضمن القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 11 حزبا.

وأكد أن الحزب سُيعلن عن أسماء المرشحين في الدوائر الفردية بالمحافظات، عقب غلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح، منوها إلى أن الحزب يخوض الانتخابات بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى.

وفي إطار استعداد حزب الوفد لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، تشكيل لجنة خاصة بالانتخابات منوط بها التغطية الإعلامية للحزب والبرامج الانتخابية لمرشحيه.

وقال أبوشقة لـ"الوطن"، إن هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن التعامل مع جميع الوسائل الإعلامية فيما يخص العملية الانتخابية، والتنسيق لإقامة الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالانتخابات داخل مقر الحزب.

وأكد أن الهدف من اللجنة هو توفير الوقت والجهد داخل الحزب وتسهيل التنسيق بين مرشحي الحزب في الانتخابات فيما يتعلق بالدعاية، منوها إلى أن اللجنة ليست لانتخابات مجلس الشيوخ فقط ولكنها مستمرة حتى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية.

ومن جانبه، قال النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب مستعد بشكل كامل لانتخابات مجلس الشيوخ وهناك تنسيق دائم بين جميع مؤسسات الحزب ولجانه في المحافظات في العملية الانتخابية.

وأضاف وهدان لـ"الوطن"، أن الحزب يهدف لتماسك الجبهة الداخلية في الاستحقاقات الانتخابية حتى يستطيع خوضها بكل قوة من خلال كوادره الوفدية من ذوي الكفاءة في العمل السياسي والحزبي والبرلماني.

وتابع أن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال هذه المرحلة إعلاء المصلحة الوطنية ولا يبحث عن أي مكاسب سياسية أو مصالح حزبية، وينسق في الانتخابات مع القوى السياسية الوطنية ولا ينظر إلى الكم في عدد المقاعد النيابية.