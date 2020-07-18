الوفد: لقاء السيسي بمشايخ ليبيا يؤكد عدم التهاون في الأمن العربي

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية يحمل رسائل تحذيرية للدول الخارجية التي تريد العبث بأمن واستقرار ليبيا الشقيقة.

وأضاف الجندي أن هذا اللقاء يؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز أمنها القومي، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء من أي دولة تسول لها نفسها التدخل في شؤون دولة أخرى وتعبث بحقوق شعبها وثرواته.

ولفت إلى أن تفويض القبائل الليبية للرئيس السيسي لمواجهة الاعتداء على ليبيا من جانب تركيا، يماثل التفويض الذي حدث في مصر من قبل الشعب المصري للرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب، فالاعتداء على الأمن القومي المصري لا يقل خطورة عن الإرهاب.

وأكد أن جموع الشعبيين المصري والليبي، قدموا الدعم والتأييد اللازم للجيش المصري للتعامل مع أي تجاوز قد يحدث في ليبيا، منوها أن الجيش المصري مستعد بقوة لمواجهة أي تحركات مباشرة لتهديد الأمن القومي المصري والليبي.

وأشار الجندي إلى أهمية تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تلجأ وتدعم دائما الحل السياسي في ليبيا وليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي.