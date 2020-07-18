لجنة شئون الطلاب تتابع أعمال امتحانات الفرق النهائية بجامعة أسيوط

أشاد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، بانتظام أعمال الامتحانات الجارية، وفق أقصى درجات التنظيم وشروط مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا، ما ساهم في مرور 10 أيام من أعمال الامتحانات دون تسجيل أي حالة مرضية أو حتى اشتباه بين الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون طلاب، برئاسة الدكتور شحاتة غريب، وبحضور وكلاء القطاع بكافة كليات الجامعة العملية والنظرية.

ووجه نائب رئيس الجامعة خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في إعلان نتائج امتحانات فرق النقل سواء الالكترونية أو رفع الأبحاث، وذلك مع تطبيق قواعد الرأفة على الطلاب وفق الشروط والنصوص المحددة لهذا الشأن.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى توجيهه خلال الاجتماع بضرورة التزام وكلاء الكليات بمتابعة سير أعمال امتحانات الفرق النهائية حتى انتهائها، والممتدة في بعض الكليات إلى منتصف أغسطس الجاري، مع التأكد من التزام جميع مشرفي اللجان وأعضاء هيئة التدريس من استخدام المواد المطهرة والكمامات والتي تعمل إدارة الجامعة على توفيرها يوميًا بكميات داخل كافة صالات الامتحانات ولجان الكليات.