رئيس جامعة أسيوط: كورونا سرع التحول الإلكتروني في كلياتنا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن فيروس كورونا المستجد وتكاتف الجهود من أجل الحد من انتشار العدوى بين الأفراد كان سبباً رئيساً في الإسراع في تحقيق التحول الإلكتروني داخل كليات الجامعة، وهو ما كان بدأ تنفيذه بالفعل مع بداية العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك من خلال استبدال الكتب الورقية باسطوانات إلكترونية تضم المقررات الدراسية والتي كان من المقرر أن يعقبها تقديم المقررات إلكترونياً بشكل تفاعلي على موقع الجامعة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة في اجتماع مجلس كلية الهندسة وذلك برئاسة الدكتور نوبي محمد حسن عميد الكلية، ووكلائها لمختلف القطاعات، وأعضاء المجلس من أساتذة الكلية ورؤساء أقسامها.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي شهد لأول مرة تقديم كافة المحاضرات الدراسية إلكترونياً عبر موقع الجامعة، كما شهد لأول مرة أيضاً إجراء امتحانات نهاية العام لأكثر من 60 ألف طالب بسنوات النقل المختلفة إلكترونياً سواء بالامتحانات أون لاين أو برفع الأبحاث على المنصات الإلكترونية وهو ما تضمن انتهاء 98% من الطلاب من رفع أبحاثهم عن طريق بريدهم الأكاديمي الخاص به بما يعكس استجابة الطلاب واستعدادهم لاستخدام التطبيقات التكنولوجية المتطورة في تحصيل الخدمة التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة إيمانه بدور العلوم الهندسية ورسائل التكنولوجيا المتطورة في بناء تقدم الدول بوصفها قاطرة الحضارة الحديثة، والتي بها تقوم العلوم الإنسانية في توثيق تلك الحضارات والتعبير عنها، وهو ما يُعد سبباً في حرصه على إتاحة الفرصة الكاملة للكلية للانفتاح العالمي والتعاون المشترك مع أكبر المؤسسات العلمية المتقدمة في المجال الهندسي على مستوى العالم، والتي كانت لها النصيب الأكبر من الاتفاقيات الدولية التي أبرمها خلال زيارته الخارجية في العامين الماضيين.