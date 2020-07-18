هدية للشعب قبل العيد.. وزير النقل: افتتاح 9 محطات بالخط الثالث للمترو

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعتزم بتوجيهات من القيادة السياسية تقديم هدية للشعب المصري، وهي افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل عيد الأضحى المبارك في المسافة من ميدان هليوبليس بمصر الجديدة، وحتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كم و9 محطات منها 3 محطات نفقية وهي هيليوبليس وألف مسكن ونادي الشمس و6 محطات علوية وهي محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.

وأشار وزير النقل، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ كل مشروعات الأنفاق، لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وأيضا لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي، منوها بأن جميع القطارات العاملة بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة مكيفة.