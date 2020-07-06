محامي فتاة "التيك توك" منار سامي يتنحى عن نظر القضية

أعلن محمد عاطف محامي منار سامي، المعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك"، تنحيه عن نظر القضية، بسبب الخلاف المجتمعي حول القضية وأسباب شخصية.

وأكمل عاطف، أن منار ضحية لظروف كثيرة يعاني منها المجتمع، في ظل التحديات المعيشية التي تواجه نسبة كبيرة من الأسرة المصرية، مشيرا إلى ان الملابس التي ظهرت بها موكلته في الفيديوهات موجودة ومتداولة في المحلات، وما قدمته من أفعال يعرض يوميًا وكل ساعة علي شاشات التليفزيون والسينما وفي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وتدخل كل بيت مصري، ويرها الأطفال قبل المراهقين والكبار، بحسب وصفه.

كان عاطف أشار في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن موكلته سابقا منار، بلغت سن الرشد 21 عاما منذ شهور قليلة، ومرت بتجربة قاسية في زواجها وطلاقها، ولديها طفلة 3 سنوات، ومازالت ضغيرة السن، فحاولت الخروج من التجربة القاسية التي مرت بها من خلال البحث عن الشهرة ومحاولة الدخول في عالم التمثيل، ولم يكن أمامها أي وسيلة للوصول لهدفها إلا التواصل الاجتماعي، وكان ذلك بنصيحة من أصدقائها والمقربين لها، وهو ما دفعها لعرض موهبتها وصورها بهذا الشكل بحسن نية، بحثا عن الشهر ودخول عالم الفن ولم تكن تعلم تبعات ذلك.

ولفت "عاطف" إلى أن شباب وفتيات هذا الجيل، يعانون من أزمات خطيرة، أبرزها التفكك الأسري وظروف المعيشة القاسية؛والتي تدفع رب الأسرة للانشغال بتوفير نفقات الحياة والأمهات، والانغماس في تدبير احتياجات البيت، ما يؤثر سلبًا على شخصية الشباب، ويدفع بعضهم لمسارات خاطئة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قد أمر بتجديد حبس والد منار وشقيقها وشقيقتها 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، في قضية التعدي علي السلطات، خلال تواجدهم السبت الماضي بالمحكمة، لمتابعة قضية "منار" ونشوب مشاجرة بينهم وضابط الحراسة المختص .

وأمرت النيابة، مساء أمس، بحبس المتهمين الأب والأخ والأخت 4 أيام في واقعة التعدي علي السلطات، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة بمحكمة كفر شكر.

وكشفت حياة رمضان، والدة الفتاة، تفاصيل واقعة التعدي على أفراد الحراسة والتأمين بمحكمة كفر شكر، قائلة: إنه أثناء نظر تجديد حبس ابنتها حاولت إدخال طفلتها لينا، لرؤية والدتها، بعد أن سقطت مغشيًا عليها أثناء تواجدها في قفص الاتهام، فحدثت مشاجرة بين أسرتها وضابط الحراسة.

وأضافت والدة منار أن ابنتها وقت ضبطها كانت في مدينة بنها، متجهة إلى إحدى الكافيهات لترتيب عيد ميلاد ابنتها لينا، التي تبلغ من العمر 3 سنوات، وقابلت شخصًا لا تعرفه يدعي "زيكا"، فأوقفها أثناء سيرها، وفوجئت بعد ذلك بقدوم الشرطة والقبض عليها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قرر تجديد حبس منار سامي، فتاة تيك توك 15 يومًا، في اتهامها بالإعلان عن نفسها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها وصديقها وبحوزته سلاح أبيض ومخدرات.

ووجهت النيابة لـ"منار" تهمتي التحريض على الفسق وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.