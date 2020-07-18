"الوطنية للانتخابات": كلمة تزوير اختفت من القاموس المصري منذ سنوات

قال المستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل من يحمل تصريحا من الهيئة الوطنية للانتخابات له الحق في أن يدخل اللجان ولكن دون أن يعيق العملية الانتخابية سواء خلال التصويت أو الفرز.

وأضاف في كلمته بمنتدى الإعلام لتغطية انتخابات الشيوخ الذي أقيم اليوم في مبنى ماسبيرو قائلا: "كلمة التزوير اختفت من القاموس المصري من سنوات، حتى من يروجو للشائعات لا يجرؤا على ترديد شائعات بتزوير الانتخابات، لا مجال ولا حديث حتى على سبيل الشائعات، ممكن يزوروا حقيقة".

وتابع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل اتمام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في ظل التحديات التي تواجهها مصر خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكد على أن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن نحو 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بزيادة عدد اللجان الفرعية بسبب جائحة فيروس كورونا بنحو 17 ألف لجنة فرعية.