أبو ضيف: لا نجاح لانتخابات الشيوخ دون دعم الإعلام المصري

قال المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، عضو محلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إننا نمضي بقوة في استكمال استحقاق ديمقراطي وهو مجلس الشيوخ، "بالطبع هذا الأمر لن ننجح فيه دون معونة ودعم حقيقي من إعلاميي وصحفيي مصر".

وأشار أبو ضيف في كلمته بالمنتدى الإعلامي الذي يقام اليوم بمبنى ماسبيرو إلى أن نجاح العلمية الانتخابية يأتي من خلال تغطية إعلامية موضوعية تتسم بأقصى درجات المعايير الدولية "لنظهر للعالم وجه مصر الحضاري الذي لابد أن يظهره الإعلام بكل أشكاله" بحسب تعبيره.

وبخصوص المعايير المتعلقة بالتغطية التي أعلنتها الهيئة اليوم علق قائلا: "كان حري بنا أن نضع ضوابط للتغطية وهو ليس أمرا تحكميا ولكن لكي تتم التغطية بالصورة التي تليق بمصر وشعبها"، مضيفا أن هناك إجراءات احترازية كقياس الحرارة وارتداء كمامات وقفازات، فضلا عن التعقيم.

ولفت إلى أن الهيئة لديها قاعدة البيانات التي تتعلق بكل ممثلي وسائل الإعلام وكيفية تسجيلهم وما يبدي عليهم من ملاحظات أثناء ممارستهم وإذا تطلب الأمر مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات حول هذه الملاحظات.