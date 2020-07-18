تقدم المرشح العاشر لانتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر قبل الغلق بساعات

تسلمت لجنة تلقي أوراق الترشح لعضوية مجلس الشيوخ 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، اليوم السبت، أوراق المرشح العاشر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ قبل باب الغلق بساعات في اليوم الأخير، حيث تقدم من قبل تسعة من المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ بالبحر الأحمر.

وتواصل لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح اليوم، تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ، وسط تواجد أمني مكثف وإجراءات احترازية مشددة، حيث تقدم المرشح محمد السيد سليمان عضو نقابة الصحفيين ومدير مكتب جريدة المصرى اليوم بالبحر الأحمر، على المقعد الفردي.

ووصل عدد المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ إلى 10 أشخاص، وهم عبد الله حسن نائب رئيس حزب المصريين وعضو مجلس الشورى السابق للترشح عن الحزب فردي، ومحمد سعيد الدابي عن حزب الشعب الجمهوري فردي وعبد الرحيم كمال المرشح لحزب مستقبل وطن وأحمد عبد المبديء ومحمد عطا وعثمان أبو العباس ومحمد بشير عمر وأحمد عبد الشافي ومحي العبادي، ومحمد السيد سليمان.

وخصصت محكمة البحر الأحمر عددا من الموظفين لاستلام الأوراق قبل عرضها على لجنة فحص الطلبات المكونة من 3 مستشارين، لاستقبال الطلبات وتسليم المتقدم إيصال استسلام الأوراق.

وتستمر اللجنة في تلقي طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم 18 يوليو الجاري.

وتضم محافظة البحر الأحمر دائرة واحدة فى انتخابات مجلس الشيوخ بداية من مدينة رأس غارب شمالًا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة، على أن تضم الدائرة بالكامل مرشحين أحدهما فردي والآخر قائمة.