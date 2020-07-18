"الصحة" تكشف خطة المرحلة الثالثة لسحب بلازما المتعافين

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن بنك الدم كان جاهزا في كل مرحلة من مراحل عملية نقل بلازما المتعافين لمصابي فيروس كورونا المستجد، وقام المركز بوضع البروتكول استنادا على منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية والجمعية الأمريكية لبنوك الدم.

وأضاف سراج في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هناك ثلاث مراحل للعملية، أول مرحلة كانت وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وسحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب، وشرط مرور 14 يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

وتابع مدير بنك الدم أننا كنا مستعدين أيضا للمرحلة الثانية وإلغاء المسحات للتعافي، وأصبح الأمر بأن يكون التبرع بعد 28 يوما من اختفاء الأعراض من بعد المسحة الإيجابية، ونسمح باستقبال المتبرعين لمدة 14 يوما بعد هذه الفترة، ولم ننتظر حتى نكتشف وجود متعافين دون مسحات تثبت سلبيتهم، ووضعنا خطة لكل شيء، كما أن هناك تحضير لخطة للوصول إلى الحالات في حال عدم وجود مسحات إيجابية أو سلبية.

وكشف "سراج" عن المرحلة الثالثة وهي وفقا للمعاير العالمية لا تشترط وجود مسحة سلبية أو إيجابية ولكن يتم الاعتماد على الأشعة المقطعية والتحاليل المعملية والتي ترجح بأن الشخص مصاب بفيروس كورونا ويتم أخذ عينة دم منه هذه العملية لا تستغرق ثلث ساعة عن طريق جهاز في بنك الدم وحاصل على شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وتتم عن طريق الوميض الضوئي من خلال كيماويات لتحليل قياس نسبة الأجسام المضادة.