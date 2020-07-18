فيديو.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: بروتوكول علاج مرضى الفيروس متغير

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول العلاجي لمرضى فيروس كورونا، ليس بروتوكولا واحدا، وغير معمم على كل المرضى، لكنها خطة تتغير بتغير السن وشدة الحالة والأمراض المزمنة، من متوسطة وشديدة الخطورة، وهل يوجد هناك أمراض مزمنة مثل مرضى الضغط والسكر والكبد والكلى وغيرها؟

وأضاف حسني، خلال حديثه على شاشة "mbc مصر"، أن البروتوكول العلاجي ليس بروتوكل أصم يتم تطبيقه على جميع المرضى، لكنه بروتوكول متغير من مريض لآخر، وفقا لحالته.

وشدد حسني، على أن البروتوكول العلاجي لايطبق عن طريق التواصل الاجتماعي، لكنه يطبق بعد التشخيص وتقييم الحالة، هل شديدة أو بسطية أو متوسطة، وهل يوجد أمراض مزمنة أو لا، لأنه يوجد أدوية لاتستخدم في لعلاج مرضى الكلى وعلاج مرضى الكبد ومرضى الضغط والسكر، لأنه إذا تم الفحص والتشخيص بطريقة سليمة، فالشفاء أكيد بإذن الله تعالى.