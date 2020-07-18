"الأعلى للجامعات" يناقش تنسيق العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء المقبل، اجتماعه الدوري، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير امتحانات السنوات النهائية بالجامعات.

ويناقش المجلس كذلك، الاستعداد لتنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، فضلاً عن وضع آليات تنسيق وقبول طلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية بالجامعات، للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تحديد أعداد الطلاب المقرر قبولها بالجامعات.

"رئيس جامعة عين شمس": 25 يوليو بدء أعمال تنسيق الجامعات

وأعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن تقديره لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، في اختيار جامعة عين شمس، لتكون مقرا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.

وأكد المتيني، في بيان له، أن الجامعة حرصت على توفير كال التجهيزات والاستعدادات، لاستقبال أعمال التنسيق، التي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من 25 من يوليو الجاري، وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، موضحا تخصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مباني الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطلاب، لتكون مقرا لمكتب التنسيق المركزي.

"المتيني": نقل مكتب التنسيق الرئيسي لجامعة عين شمس

وأشار إلى أن الجامعة بذلت قصارى جهدها، لإتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق، بما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية، ويعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.

ومن ناحية آخرى، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، عن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2020، بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

وفي سياق مختلف، انطلقت اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، في كليات الإعلام، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة.

وتواصل باقي الكليات امتحان طلابها، وذلك وفق خطة شاملة أعدتها الجامعة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الانسيابية، والتباعد والوقاية من العدوى، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات بإدارة الجامعة، سير انتظام الامتحانات، ويؤديها نحو 80 ألف طالب وطالبة من السنوات النهائية والدراسات العليا.