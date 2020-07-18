ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لـ"الشيوخ" ببني سويف إلى 24

أغلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، في الثانية ظهر اليوم، باب تلقي قبول أوراق المرشحين المحتملين، والذين وصل عددهم إلى 24 مرشحًا.

وخُصص لمحافظة بني سويف 3 مقاعد على النظام الفردي على دائرة واحدة، من مدينة الواسطى شمالًا إلى الفشن جنوبًا.

وكانت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، قد أنهت الكشوف الطبية لطالبي الترشح في مستشفيي بنى سويف التخصصي وناصر العام، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، والتأكد أيضًا أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي "القومسيون"، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.