لجنة مكافحة كورونا تحذر: رصدنا بدء فقد الإجراءات الاحترازية لقوتها

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنَّه سبق لوزارة الصحة ولجنة مكافحة فيروس كورونا وتوقعت أن تصل أعداد مصابي فيروس كورونا في شهر 6 لأعلى الأرقام وتثبت الأرقام في أول أسبوعين من شهر 7، مؤكّدًا على أنَّ تلك التوقعات لم تكن خيالية ولكنها كانت نتيجة للأبحاث التي كانت تتمّ بشكل مستمر وتوقع الأرقام.

وأضاف "حسني"، خلال حديثه مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أنَّ ما يحدث الآن تحدثت عنه اللجنة العلمية منذ شهر ونصف، وهو ما يؤكّد أنَّ وزارة الصحة كانت تدرس الموقف بشكل جيد، إضافة للإجراءات التي فرضتها الدولة المصرية التي كانت الوحيدة التي فرضت غرامة على لبس الماسكات والتباعد الاجتماعي، وهو ما يؤكّد الاستمرار في الاجراءات الاحترازية ذاتها.

وتابع أنَّه تلاحظ خلال الأسبوعين الماضيين بدء فقد الإجراءات الاحترازية لقوتها، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لأن فقدان الإجراءات الاحترازية يعني فقدان السيطرة على المرض وهو "غير مقبول".