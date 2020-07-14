ارتفاع عدد مرشحي "الشيوخ" في القليوبية إلى 33

استقبلت لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا، أوراق مرشحين ليرتفع عدد المرشحين في المحافظة إلى 33 بينهم 7 سيدات.

وتلقت اللجنة أوراق كلا من رضا شحات عبد العليم محمد الدجوي بالقناطر الخيرية، وسلامة صلاح مطلوع قرية الأحراز بشبين القناطر، معلم، وكلاهما مستقلين.

وكانت لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، تلقت أوراق 31 مرشحا حتى أمس من بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي الكشف على 40 مرشحا محتملا حتى الآن.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة ، حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد