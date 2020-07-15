ارتفاع عدد المرشحين لـ"الشيوخ" في القليوبية إلى 40

ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، على المقاعد الفردية إلى 40 مرشحا بعد تقدم 4 مرشحين جدد بعد اليوم للجنة تلقي أوراق الترشح بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة. والمرشحون الأربعة هم محمد عبد الواحد يونس صبيح وتامر عادل فريد، ومدحت السيد عبد الجواد ومحمد حسن محمد سالم.

وكانت لجنة تلقي أوراق الترشح بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار خالد بيصار، مساعد رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة تلقت أوراق 36 مرشحا حتى أمس، بينهم عددا من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة "مستقبل وطن" على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي، الكشف الطبي على 50 مرشحا محتملا حتى الآن.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل، رئيس مباحث المحكمة، حيث جرى وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول.

وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات، وتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.