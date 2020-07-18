البرلمان يعقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع الحكومة

تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، خلال اجتماعتها الأسبوع الجاري، على رأسها "مصر الرقمية" والإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020.

وكشف النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الاجتماع سيشهد حضور وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مشيرا إلى أن الرهان خلال الفترة المقبلة على التحول الرقمي خصوصا بعد تجربة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف زيدان، أن التحول الرقمي يحتاج لبنية تحتية قوية لرفع كفاءة الاتصالات في مصر خصوصا على مستوى جودة الإنترنت باعتباره المحرك الأساسي في منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في هذا الملف ولكن الأمر يحتاج لمزيد من العمل لتحقيق المتسهدف منه.