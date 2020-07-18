بينهم عضو بمجلس النواب الحالي.. 29 مرشحا محتملا للشيوخ بالمنيا

تقدم 29 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنيا، بأوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الإبتدائية.

وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، باب تلقي أوراق المرشحين في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، وبلغ عددهم 29 مُرشحًا محتملًا بينهم سيدتين، و"شريف نادي" عضو مجلس النواب الحالي عن مركز ملوي.

وأعلن مسؤول بمديرية الصحة، أن 32 راغبًا في الترشح أجروا الكشف الطبي، تقدم منهم 29 شخصًا بأوراقه تمهيدًا لخوض الانتخابات المقررة بالداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل بينهم سيدتان هما "أسماء صابر علي، المقرر أن تخوض الانتخابات علي مقاعد الفردي "مستقل"، والدكتورة رشا أحمد مهدي، المقرر أن تخوض الانتخابات بنظام القائمة عن حزب مستقبل وطن".

وتضم محافظة المنيا نحو 6 ملايين مواطن بينهم أكثر من 2 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من المقاعد بالنظام الفردي 5 مقاعد، إضاقة إلى 5 مقاعد، بنظام القائمة.

وأعلن حزب مستقبل وطن في وقت سابق الدفع بـ5 مرشحين له في نظام الفردي، كما أعلن حزبي حماة الوطن والمؤتمر الدفع بعدد من المرشحين لخوض انتخابات الشيوخ.