أليكس هيرشي تستعرض أيقونة دايملر "مرسيدس فيجن أفاتار"

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو عبر قناتها الرسمية علي موقع (يوتيوب)، تظهر من خلاله بجوار طراز مرسيدس- بنز "فيجن آي في تي آر" أيقونة مستقبل السيارات من شركة "دايملر".

وخلال الفيديو، تستعرض "هيرشي" مواصفات وكيفية عمل السيارة الفريدة، التي تم تصميمها للمشاركة في الجزء القادم من فيلم Avatar الشهير.

وتعمل السيارة بنظام كهربائي، عبارة عن حزمة بطارية ثورية بقوة 110 كيلووات في الساعة، تستخدم كيمياء الخلية العضوية المستندة إلى الغرافين، وخالية من المعادن الأرضية النادرة والسامة والمكلفة.

البطارية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، يمكن إعادة شحنها في غضون 15 دقيقة فقط.

يبلغ مدى سير البطارية مسافة 700 كيلومتر، ويتم الدفع من خلال أربعة محركات كهربائية مستقلة بالكامل، في كل زاوية تتحد لإنتاج 470 حصان.