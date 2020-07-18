وكيل الأزهر يتفقد كنترول الثانوية: الدقة والشفافية هي الأساس

زار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، بمجمع مدينة نصر، اليوم السبت، حيث تفقد فضيلته أعمال الكنترول ومتابعة تفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية لسلامة القائمين على أعمال الكنترول من وباء كورونا.

وأكد وكيل الأزهر، خلال اجتماعه برئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية ورؤساء الحجرات، على ضرورة توخي الحذر والدقة وتطبيق مبدأ الأمانة والشفافية لحصول كل طالب على حقه دون نقصان، مشددًا على أنه لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال الكنترول ولن يسمح بظلم أي طالب.

واطمأن وكيل الأزهر على سير العمل في المقر من كل العاملين في مختلف التخصصات ومدى انضباطهم والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات، مؤكدًا ضرورة مراعاة الدقة في جميع مراحل العمل حتى إعلان النتيجة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي.

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالي عام 128495 طالبًا.