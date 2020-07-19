مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 19 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:24
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء 08:26
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:25
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 07:04
أذان العشاء 08:36
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:22
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:30
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:20
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:29
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء 08:27