مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 19 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:24

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:26

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:25

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 07:04

أذان العشاء 08:36

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:22

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:30

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:20

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:29

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:27