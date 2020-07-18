الفرحة فرحتين.. "إسنا التخصصي" يودع العزل ويحتفل بتعافي ألف مصاب

بعد 4 أشهر كاملة من تحويله إلى عزل، يستقبل كل يوم العشرات من مصابي فيروس كورونا، أضحى مستشفى إسنا بالأقصر، أول مستشفى يتعافى به 1000 مصاب بالفيروس المستجد، وخروجهم بعد السير على البروتوكولات الطبية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وسط فرحة عارمة، بنجاحهم في الانتصار على فيروس كورونا، احتفل الطاقم الطبي التاسع بمستشفى إسنا للعزل، بخروجه كاملا دون أي إصابات بينهم، ويستعد المستشفى لعودته إلى مستشفى عادي وليس عزل، بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات بالمحافظة.

"لأول مرة هدخل بيتي بعد 4 شهور".. هكذا بدأ الدكتور شريف موسى أخصائي العناية المركزة، ومدير الطاقم الطبي بإسنا للعزل، الذي يقيم هناك منذ تاريخ 14 مارس الماضي حديثه لـ"الوطن"، عن فرحتهم باستعداد المستشفى لخروج أخر فوج من طواقم العزل.

من منتصف مايو الماضي وحتى منتصف يونيو، اعتاد إسنا للعزل، استقبال أعداد كبيرة من مصابي كورونا يوميا، بشكل وصفه موسى لـ"الوطن"، بأن أسرة المستشفى البالغ عددها 150 سريرا، كانت مشغولة دائمًا، إلى جانب متابعته حالات عزل منزلي بالمحافظة بأعداد كبيرة كل يوم، وبالوقت بدأت الإصابات في نقصان ملحوظ، "بدأنا يكون عندنا سراير فاضية في المستشفى".

موسى: بدأ المستشفى يستقبل حالات من خارجه لقلة الإصابات بالأقصر

لعدم وجود إصابات كبيرة بمحافظة الأقصر، بدأ مستشفى إسنا للعزل، يستقبل حالات من خارج المحافظة، بحسب قول مدير الطاقم الطبي، ويستعد المستشفى حاليا، لعودة عمله بشكل طبيعي، كما كان عليه من قبل، خلال الأسبوعين المقبلين.

يفسر موسى انخفاض أعداد الإصابات، بأن عدد كبير من أبناء الأقصر تم إصابته في الأشهر الماضية، ونسب التعافي كانت كبيرة، بفضل الالتزام بنصائح فرق مكافحة العدوى، ولذلك بدأ منحنى الإصابات في النقصان، حتى استعد المستشفى لعودة العمل بشكل طبيعي، وليس للعزل.

الطبيب الذي ترك بيته قبل 4 أشهر، اعتاد الحديث يوميا مع ابنتيه الأطفال من خلال محادثات الإنترنت ليطمئن عليهما، "لما أوصل البيت، هقضي فترة عزل بعيد عنهم، للتأكد من عدم إصابتي بالفيروس"، واصفا فرحته بأول يوم له خارج أسوار العزل بأنه "إحساس الحرية حلو".

منذ تاريخ السابع من مارس الماضي، دخلت مشرفة التمريض رضا التوني إسنا للعزل، وانقطعت عن رؤية أسرتها الكائنة بالعاصمة على مدار تلك الفترة، وتستعد للخروج بعد تعقيم أقسام المستشفى كافة، "النهاردة في 26 حالة هتخرج، وبنطهر الأقسام الفاضية"، لافتة إلى الانتهاء من تطهير وتعقيم قسم الكلى والعمليات الجراحية، تحت إشراف فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.

"الأعداد بتقل والمستشفى بقى فاضي".. استكملت مشرفة التمريض بإسنا للعزل حديثها لـ"الوطن"، عن استعدادهم لعودة عمل المستشفى بشكل طبيعي، لافتة إلى أن تطهير الأقسام مستمر لحين خروج آخر مريض "بقينا نستقبل في اليوم 5 حالات بس تقريبا".