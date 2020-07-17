أول مستشفى يتعافى به ألف حالة.. خروج 26 منتصرا على كورونا من عزل إسنا

أعلن مستشفى العزل الصحي في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، تعافي 26 مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي باسم المستشفى، إن الفريق الطبي بالمستشفى، نجح في مساعدة 26 مريضا على التعافي، من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة، على مدار 24 ساعة، وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف "فتحي"، أن دفعة المتعافين الجدد ضمت عددًا من المرضى كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بالمستشفى منذ تخصيصه لعزل مصابي كوورنا، وصل لـ1002 حالة، وبهذا يكون أول مستشفى في مصر، ينجح في إخراج هذا العدد من المتعافين.

وكان مستشفى إسنا التخصصي الواقع جنوب الأقصر، تم تحويله لعزل مصابي فيروس كورونا في منتصف شهر مارس الماضي لتنجح الفرق الطبية به على مدار 4 شهور من العمل المتواصل ليلًا ونهارًا في علاج 1002 مصاب بالفيروس وتعافيهم عقب السير على البروتكولات الطبية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.