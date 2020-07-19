حظك اليوم الأحد 19-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يكره مولود برج الثور أن يتدخل أحد في شؤونه، وينزعج من الفضوليين الذين يكثرون من طرح الأسئلة التي تخص حياته الشخصية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

أينما ذهبت يحالفك الحظ وتؤتي جهودك ثمارها في التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.