رئيس قصور الثقافة يختتم جولته التفقدية بالمنوفية قبل عودة النشاط

أختتم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة جولته التفقدية لبعض المواقع الثقافية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى بتفقد بيت ثقافة تلا بمحافظة المنوفية للوقوف على أخر الاستعدادات لبدء عودة تنفيذ النشاط الثقافى والفنى خلال منتصف يوليو الجارى، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

تفقد رئيس الهيئة الموقع وتأكد من إجراءات التعقيم الكامل له فى الفترة الماضية، وتابع استعداداته لبدء عودة تنفيذ النشاط وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية سواء مع العاملين أو رواد الموقع، كما قام بتفقد المكتبة وقاعة تنفيذ الأنشطة ومكتبة الطفل، ووجه بضرورة تنفيذ الأنشطة الفنية على المسرح الرومانى الموجود بحديقة البيت وفى الهواء الطلق.